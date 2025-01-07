محافظ قنا يهنئ الأقباط بعيد الميلاد خلال زيارات لدير الأنبا بضابا والكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي

تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث زار دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي، وكان في استقباله الأنبا بضابا، أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحي.

جميع أبناء الشعب المصري

وأعرب الأنبا بضابا عن شكره لمحافظ قنا، والقيادات الأمنية والتنفيذية على حرصهم الدائم على مشاركة الأقباط في احتفالاتهم الدينية، متمنيًا دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصري، وأن يعم الاستقرار كافة أنحاء البلاد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما زار محافظ قنا، الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، حيث استقبله القس مجدي فؤاد عبد النور، راعي الكنيسة.

وخلال الزيارة، قدم المحافظ الهدايا للأطفال المحتفلين بالعيد في الدير والكنيسة، مؤكدًا أن هذه المناسبات تُعزز الروابط الاجتماعية بين الجميع، وتعكس عمق الوحدة الوطنية والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، داعيا الله أن يديم المحبة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن تعود الأعياد على مصر بالخير والسلام.

نائب محافظ قنا

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء الدكتور محمد عمران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، والعميد أركان حرب محمد صدقي الكومي، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة.

كما شارك فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بقنا، وفضيلة الشيخ محمد زكي يونس، وكيل مديرية الأوقاف بقنا، ومجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وتاج جلال عمر، رئيس مدينة نجع حمادي، والنائب فتحى قنديل والنائب هشام الشعيني والنائب خالد خلف الله، والنائب عبد الفتاح الشحات، والنائب عزت القاضى والنائبة رحاب الغول والنائبة سناء حسانى أعضاء مجلس النواب والنائب محمد كمال موسى عضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

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