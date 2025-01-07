الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

ليفاندوفسكي يطمح في معادلة رقم ميسي ببرشلونة

ليفاندوفسكي، فيتو
ليفاندوفسكي، فيتو

 يسعى البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة خلال مواجهة أتلتيك بلباو غدا الأربعاء بالسوبر الإسباني إلى معادلة رقم استثنائي يخص الأرجنتيني ليونيل ميسي وهداف البارسا التاريخي.

 

هل يعادل ليفاندوفسكي إنجاز ميسي؟

وفي حال نجح ليفاندوفسكي في التسجيل أمام فريق أتلتيك بلباو سيصبح ثاني لاعب بعد ميسي في تاريخ المسابقة يسجل في 5 مواجهات متتالية.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي في 4 مباريات سابقة خاضها مع برشلونة في السوبر المحلي بواقع هدفين في نسخة 2023 ومثلهما في 2024.

وجاءت أهداف ليفاندوفسكي خلال عام 2023 في التعادل 2-2 مع ريال بيتيس في نصف النهائي، ثم هدف في الفوز 3-1 على ريال مدريد في النهائي.

وبعدها بعام سجل النجم البولندي هدف في نصف النهائي خلال الانتصار 2-0 على أوساسونا ثم كان صاحب الهدف اليتيم لفريقه في السقوط 1-4 أمام ريال مدريد.

ومن جانبه، يبقى ميسي الوحيد الذي سجل في 5 مباريات متتالية خاضها في البطولة الإسبانية وذلك خلال الفترة من 2010 إلى 2012.

 

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو

ويستعد روبرت ليفاندوفسكي إلى مواجهة مرتقبة بين برشلونة وأتلتيك بلباو، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة بالسعودية بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

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