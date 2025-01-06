الثلاثاء 07 يناير 2025
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عقارات

الإسكان تعلن عن طرح جديد للأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة

وزارة الاسكان, فيتو
وزارة الاسكان, فيتو

تواصل وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة.

وتطرح بمدينة غرب قنا الجديدة ارض عمراني بمساحة 215773 متر بسعر 2190 جنيه وفقا لالية التخصيص الفوري.

 وحددت الوزارة الاشتراطات البنائية، كالتالي:

نسبة ارضى الاسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الارض.
النسبة البنائية ( 50% F.P للعمارات كحد اقصى من المساحة المخصصة للإسكان وبارتفاع ارضى + 4 ادوار تكرر، و40% F.P للفيلات
    كحد اقصى من مساحة قطعة الارض بارتفاع ارضى + دورين) 
- نسبة ارضى الخدمات لا تزيد عن 12% ولا تقل عن 5% من مساحة ارض المشروع اما فيما يخص نسبة البناء والارتفاع للخدمات فيتم تحديدها لكل نشاط على حده 
يلتزم الراسى علية قطعة الارض بالحصول على موافقة الجهات المعنية وكذا ايه اشتراطات قد تتطلبها الجهات الادارية الاخرى.
يتم الالتزام بالمقنن المائى لارض المشروع.

 

أنظمة سداد الاراضى الاستثمارية 


كما حددت أنظمة السداد بحيث يتم إستكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الارض بالجنية المصري وهي عبارة عن: 
(5% تم سدادها + 10% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى  (1 % مصاريف إدارية  و 0.5 % مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية  ويتم سداد باقى ثمن الارض على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنية المصري ويستحق القسط الاول خلال عام من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة علي التخصيص شريطة استصدار القرار الوزاري او الترخيص ايهما اقرب)خلال فترة السماح علي ان يتم سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة؛ على ان يتم تحميل كافة الاقساط بالاعباء المالية المقررة وفقًا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي وقت السداد ؛ ( بالإضافة إلى  2% طبقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5 % مصاريف إدارية ).

تغلق وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية اليوم الإثنين باب التقديم على أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزا ضمن برنامج “مسكن” في عدد من المدن الجديدة والحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.

 

حجز أراضي الإسكان الأكثر تميزًا

تطرح الوزارة أراضي الإسكان الأكثر تميزًا ، وتضم 96 قطعة أرض وجدية الحجز تصل لـ350 ألف جنيه.

 

مدينة 6 أكتوبر 13585 ألف جنيه سعر المتر.

- مدينة الشروق 14731 ألف جنيه سعر المتر.

-مدينة العبور  9881 ألف جنيه سعر المتر.

 

التقديم على أراضي الإسكان المتميز

كما تطرح الوزارة 4747 قطعة أرض محور أراضي الإسكان المتميز والتقديم والحجز بالموقع الإلكتروني، كما أن الحجز بنظام القرعة العلنية وبدون أي أسبقية من أي نوع، سواء أكانت الدخول للموقع الإلكتروني أو تحويل جدية الحجز لقطعة الأرض.
 

وتصل قيمة جدية الحجز لـ100 ألف جنيه.

وننشر خريطة بأماكن الطرح الجديد:
 

- 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا.

- 31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة.

- 1270 قطعة أرض بمدينة السادات.

- 60 قطعة أرض بمدينة بدر.

- 150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة.

- 122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر.

- 204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة.

- 495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة.

- 1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

 

 

 

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الاسكان والمرافق الإسكان التخصيص الفوري
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