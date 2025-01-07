الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظات

محافظ البحيرة تستقبل التهاني بعيد الميلاد المجيد

اللقاء مع محافظ البحيرة
اللقاء مع محافظ البحيرة

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بمكتبها بديوان عام المحافظة  الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، واللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، حيث قاما بتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كما استقبلت محافظ البحيرة جميع القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية من الأوقاف والأزهر، حيث عبّر الحضور عن خالص تهانيهم وأطيب أمنياتهم للمحافظ بمناسبة عيد الميلاد، مشيدين بجهودها الكبيرة في قيادة مسيرة التنمية بالمحافظة وتعزيز منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب دورها البارز في دعم قيم المحبة والتآخي بين أبناء الوطن.

من جانبها، أعربت محافظ البحيرة عن تقديرها البالغ لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدة أن أعياد مصر هي أعياد لكل المصريين، وأن روح الوحدة الوطنية هي الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن ونموه، مشيرة إلى أن جميع الأعياد تجسد مشاعر الود والمحبة التي تجمع أبناء الوطن الواحد، وتعكس روح التلاحم والتضامن، مما يعزز من قوة النسيج الوطني ويجعل مصر نموذجًا يحتذى به في التعايش والتسامح.

 

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البحيرة الدكتورة جاكلين عازر مدير امن البحيرة الأوقاف الازهر جامعة دمنهور
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