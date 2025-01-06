مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين إثر حوادث تصادم بالبحيرة (صور)

لقي شخصين مصرعهما وأصيب ١٤ آخرين، اليوم الإثنين، في حوادث تصادم منفصلة داخل نطاق مركزي دمنهور وأبوحمص بمحافظة البحيرة ليتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي مستشفي دمنهور التعليمي ومستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

وفاة شخص وإصابة 5 آخرين

تبلغت طوارئ النجدة بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الدولي، بدمنهور تبين تصادم سيارة نقل مع أخرى سرفيس، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 5 آخرين، وأزيلت آثار الحادث من الطريق، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وأودعت الجثة ثلاجة حفظ الموتى بذات المستشفى.

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بكسور وجروح وكدمات

كما وقع حادثي تصادم أسفر عن مصرع شخص، وأصيب 9 آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادثي تصادم بين 4 سيارات بطريق "القاهرة الإسكندرية" الزراعي بنطاق مركزي دمنهور وأبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفيات كفر الدوار ودمنهور، حيث وقع حادث تصادم بين سيارة ثمانية وأخرى نقل بالطريق الدولي، وأسفر عن وفاة "أمل محمود خفاجه" 45 عاما، مقيمة بدمنهور، وتم نقل الجثمان الي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام، كما أصيب ٤ آخرين، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، كما وقع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص أمام كهرباء الجنوب، أسفر عن إصابة ٤ آخرين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.