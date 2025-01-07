ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4% في ديسمبر 2024

ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4% في ديسمبر، مقابل 2.2% في نوفمبر، بحسب بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات.

ارتفاع التضخم في منطقة اليورو

واستقر التضخم الأساسي عند 2.7% للشهر الرابع على التوالي، وهو ما يتوافق أيضا مع توقعات خبراء الاقتصاد، في حين ارتفع التضخم في قطاع الخدمات إلى 4% من 3.9%.

منطقة اليورو

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يتسارع التضخم الرئيسي بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 1.7% في سبتمبر، مع تلاشي التأثيرات الأساسية الناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة.

وسيراقب البنك المركزي الأوروبي عن كثب المدى الكامل للزيادات في القراءة -إلى جانب استمرار الخدمات والتضخم الأساسي- والذي تتوقع الأسواق حاليًا أن يخفض أسعار الفائدة من 3% إلى 2% على مدى عدة تخفيضات هذا العام.

أكبر اقتصاد في منطقة اليورو

وبلغت وتيرة ارتفاع الأسعار في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، ألمانيا 2.9% في ديسمبر، وهو ما يزيد عن المتوقع، وفقًا لأرقام نشرت بشكل منفصل هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، بلغ التضخم في فرنسا 1.8% الشهر الماضي، وهو أقل من توقعات استطلاع رأي المحللين لرويترز التي أشارت إلى 1.9%.

وقال هيج باثجيت، مدير شركة كالانيش كابيتال، إن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي لن يكونوا قلقين بشكل مفرط من قراءة التضخم الشهرية الأكثر سخونة، طالما كانت متوافقة على نطاق واسع مع التوقعات، بحسب CNBC عربية.

وقال باثجيت اليوم الثلاثاء: "هناك الآن قدر أكبر من القدرة على التنبؤ في الكثير من سلسلة البيانات التي نراها... اتجاه أسعار الفائدة في أوروبا أكثر قابلية للتنبؤ من المملكة المتحدة على سبيل المثال".

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