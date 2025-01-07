الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بحدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بطعنها في الرقبة بسبب خلافات بينهما بدائرة قسم شرطة حدائق القبة 15 يوما علي ذمة التحقيق.


وقالت المجني عليها إنها سئمت الحياة مع زوجها كونه دائم ضربها فضلًا عن كونه لا يعمل ولا ينفق على متطلبات الأسرة فتركت له المنزل وطلبت الطلاق.

وأشارت المجني عليها إلى أن زوجها لم يتقبل طلبها وهددها بالقتل حال عدم رجوعها إليه.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها أنها تعاني من جرح قطعي بمنطقة الرقبة وتم إجراء الإسعافات الأولية لها وحالتها الصحية في تحسن.

وأضاف التقرير أن حالة المجني عليها تستلزم فترة علاج 21 يومًا.

وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين سيدة وزوجها في منطقة حدائق القبة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عامل حاول قتل زوجته بطعنات من سلاح أبيض بسبب تركها المنزل ورغبتها في الطلاق.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنح حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة النيابة العامة

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