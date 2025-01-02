المشدد 15 سنة لعاطل متهم بالشروع في قتل زوجته بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بتهمة الشروع في قتل زوجته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالسجن المشدد 15 سنة.

وجاء في أمر الاحالة ان المتهم"ع. م" في يوم 21 أبريل 2024 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر محافظة القاهرة شرع في قتل المجني عليها زوجته عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك سلاحًا أبيض سكين، وما ان ظفر بها حتي باغتها بطعنة نافذة في بطنها ثم انهال عليها بعدة طعنات أستقرت في صدرها وبطنها محدثا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق قاصدا من ذلك إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمته وأوقف لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حيلولة الأهالي دون موالاة تعديه على المجني عليها ومداركتها بالعلاج.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها وقالت أنه علي إثر خلافات سابقة بينها وبين المتهم وبتاريخ الواقعة وحال دخولها إلى العقار محل إقامتهم فوجئت به واقفًا بمدخل العقار ممسك بسلاح أبيض سكين وقام بالجري وراءها وطعنها طعنة بجانبها الأيسر فحاولت الفرار منه إلا أنه تمكن من اللحاق بها وسدد لها عدة طعنات بالسكين محدثًا إصابتها بالصدر والبطن والظهر علي النحو الوارد بالتقرير الطبي المرفق، وأن قصد المتهم من ذلك التعدي كان قتلها.

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