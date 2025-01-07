الثلاثاء 07 يناير 2025
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رياضة

موقف الزمالك من صفقة بيرسي تاو

بيرسي تاو
بيرسي تاو

 كشف مصدر بنادي الزمالك عن آخر تطورات مفاوضات النادي مع بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي لضمه. 

وقال المصدر: النادي يتابع موقف بيرسي تاو مع ناديه خاصة وأنه معروض على الزمالك للتعاقد معه بعد نهاية عقدة مع الأهلي وهناك ترحيب قوي داخل الزمالك لضم اللاعب. 

 

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل، باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

 تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة  الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم  الأحد الماضي على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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