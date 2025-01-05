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محافظات

صحة الوادي الجديد تنظم يوما توعويا للكشف المبكر عن الأورام السرطانية

صحة الوادي الجديد،
صحة الوادي الجديد، ڤيتو

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، يومًا توعويًا للتعريف بأهمية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصحة العامة، وتحت إشراف الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وتنظيم الدكتورة سلوى سمنجي، مشرفة المبادرة. 

وأوضح وكيل صحة الوادي الجديد، أن اللقاء تناول مناقشة أهمية الكشف المبكر في تحسين فرص العلاج والوقاية من السرطان، خاصةً في حالات سرطان القولون، الرئة، البروستاتا، وعنق الرحم، كما تضمن اليوم التوعوي جلسات تعليمية وندوات حول كيفية الفحص الدوري، وأساليب الوقاية من السرطان، بالإضافة إلى تعزيز الوعي حول دور التغذية الصحية والإقلاع عن التدخين في الوقاية من الأورام السرطانية.  
كما تم خلال اللقاء توزيع منشورات توعوية ووجبات صحية على الحضور، بهدف تشجيعهم على تبني نمط حياة صحي والقيام بالفحوصات الوقائية اللازمة.  

ويأتي هذا اليوم التوعوي ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة"، التي تهدف إلى تعزيز صحة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتوازي مع القوافل الطبية المنتشرة ضمن مبادرة "حياة كريمة".، وذلك بمشاركة الدكتورة رغدة نجاتي عضو مجلس النواب الذي أضاف قيمة كبيرة للفعاليات وحفز الحضور على الانخراط في المبادرة، وعدد من قيادات الصحة بالمحافظة.

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