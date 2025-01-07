الثلاثاء 07 يناير 2025
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4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

أربعة إسبان يقررون
أربعة إسبان يقررون الذهاب لمكة على ظهر الخيل، فيتو

الحج إلى مكة، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير، لحجاج إسبان قرروا الذهاب إلى مكة للحج بطريقة غريبة، فقد قرروا الذهاب لمكة على ظهر الخيول مثلما كان يفعل أجدادهم في الأندلس.

4 إسبان قرروا الحج على ظهر الخيل 

ويظهر الفيديو أربعة رجال قرروا الذهاب إلى مكة للحج على ظهور الخيول، حيث يحكي أحدهم أن بداية اتخاذهم للقرار كانت عندما أسلم أحدهم ويدعى الشيخ عبد الله، وكان معه ثلاثة آخرين، منهم إسباني ومغربي وموريتاني، فقرروا الذهاب للحج على طريقة أجدادهم في الأندلس.

الأسبان يقطعون مسافة 8 آلاف كيلو للحج في مكة، فيتو
الأسبان يقطعون مسافة 8 آلاف كيلو للحج في مكة، فيتو

لم يكن مع الشيخ عبد الله ورفاقه سوى أربعة خيول وسيارة صغيرة تحمل أمتعتهم وزادهم، وخرجوا من أقدم مسجد في إسبانيا منذ شهرين على ظهر الخيل قاصدين مكة المكرمة للحج، وسيصلون إلى مكة بعد 5 أشهر، أي سبعة أشهر من العناء والتعب على ظهر الخيل للوصول لمكة والحج.

إسبان يقطعون مسافة 8 آلاف كيلو على الخيل للحج

وقال أحد الحجاج الأسبان: "سنذهب إلى مكة على الخيل مسافة 8 آلاف كيلومتر، السيد عبد الله أسلم ونوى الحج، فأخذنا الخيول العربية الأصيلة، وأراد عبد الله أن يحج كما كان يحج أجدادنا الأندلسيين"

وعندما سأل البلوجر السعودي عبد الرحمن المطيري عما سيفعلون إذا ما تعبت الخيل قال الحج الإسباني: "إن الله بالغ أمره.. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لدينا سيارة صغيرة فقط تأتي معنا، وسنصل إن شاء الله"، مؤكدين أنهم بدأوا رحلتهم منذ شهرين وباقي 5 أشهر أخري حتى يصلوا لمكة.

أما المدن التي سيمرون عليها الحجاج الإسبان على ظهر خيولهم حتى يصلوا إلى مكة للحج، فهي (إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سلوفينيا، البوسنة، كوسوفو، كرواتيا، الجبل الأسود، مقدونيا، بلغاريا، اليونان، تركيا، مصر، المملكة العربية السعودية)

حكاية الحجاج الإسبان تثير الدهشة

أثارت حكاية الحجاج الأسبان ردود أفعال واسعة بين النشطاء، الذين دشنوا هاشتاج بعنوان "حجاج إسبانيين على الخيل"، الذي تصدر التريند في مصر والدول العربية، حيث لقي تفاعلا واندهاشا واسعا بين النشطاء.

علق البلوجر السعودي عبد الرحمن المطيري قائلًا: " جاي من اسبانيا على الخيل وباقيله 5 أشهر هذا أول حج له بعد إسلامه، ولا أدري يوصل أو لا؟! مرت عليهم معاناة والجاي أصعب لكن عسى الله  يعينهم ويساعدهم.. حجاج اسبانيين علي الخيل"

وقال البلوجر عبد الله بن دفنا: "رفائيل إسباني داخل الإسلام وقرار الحج على طريقة اهل الأندلس على الخيل من إسبانيا إلى مكة المكرمة".

ورد أحد النشطاء قائلًا: " باقي 5 شهور هل سيصمدون أم لا؟ والله اشعر أن الأمر صعب لكن نتمنى أن يصلون بالسلامة، قطعوا 2500 كيلوا حتى الآن، فهم في إيطاليا، وأمامهم عدد من الدول التي تعاني البرد القارس، ويقال إن البوسنة درجة حرارتها 20 تحت الصفر، وهم يعانون من الانخفاض الشديد في درجات الحرارة".

وقال أحد النشطاء: " ان شاء الله يصلون بالسلامة.. {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ}"

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