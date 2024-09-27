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ختام أقدم مهرجانات الخيول العربية في الوطن العربي اليوم

ختام أقدم مهرجانات
ختام أقدم مهرجانات الخيول العربية بالشرقية،فيتو

مهرجان الشرقية للخيول العربية 28، يسدل الستار اليوم الجمعة عن مهرجان الخيول العربية الأصيلة المقام بقرية الفروسية بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، في دورته الـ 28.

"عطرة رباب" تفوز بجائزة أحسن فرس بهرجان الخيول العربية بالشرقية

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام حضورا لفيفا من القيادات التنفيذية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية وتوزيع الجوائز علي الفائزين في المسابقات.

 

اليوم فعاليات مسابقات تراث وأدب الخيل مسجل وغير مسجل

 يذكر أن اليوم الأول لمهرجان الشرقية للخيول العربية شهد تنظيم مسابقات جمال الخيول العربية طبقًا لقواعد منظمة ECAHO لأعمار الخيل المشاركة، واليوم الثاني تم استكمال مسابقات جمال الخيول العربية، وتوزيع جوائز «شخصية العام، أحسن حصان، أحسن فرس»، فيما تبدأ اليوم  فعاليات مسابقات تراث وأدب الخيل مسجل وغير مسجل، لتحديد الأبطال المسجلين وغير المسجلين، واختيار بطل الجمهورية.

 الأشموني: مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظى دائمًا بإقبال كبير واهتمام دولي متزايد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظى دائمًا بإقبال كبير واهتمام دولي متزايد، ويسجل هذا العام مشاركة أكثر من 120 من الخيول في مسابقات جمال الخيل من جنسيات (السعودية – الكويت – الإمارات – قطر)، إضافة إلى 67 من المشاركين في مسابقات أدب الخيل ليواصل مهرجان الشرقية تميزه وتصدره لكافة الفعاليات، ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنة لكبرى الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية..

قصة أقدم مهرجان في الوطن العربي

ويعد مهرجان الشرقية للخيول العربية، من أقدم المهرجانات للخيول في الوطن العربي حيث تم انطلاقه عام 1921، ويتمتع بشهرة واسعة دولية لكل محبي الخيول.

ويحضر المهرجان طوال فترة إقامته التي تستمر 3 أيام، المئات من محبى وهواة الخيل العربية ورياضات الفروسية واصحاب مزارع الخيول العربية وكذلك أعضاء نوادى الفروسية، والفرسان والمشاركين في البطولات المختلفة، بالإضافة الي الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والشعبية من مختلف المحافظات، كما يحضر المهرجان العشرات من العرب والأجانب المقيمين في مصر.

 

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مهرجان الشرقية للخيول العربية ختام مهرجان الخيول العربية في بلبيس هيئة تنشيط السياحة ​وزارة الشباب والرياضة

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