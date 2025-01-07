الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وأبو قير والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل،  باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

 

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة  الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

 تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت يوم  الأحد الماضي على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك وأبو قير للأسمدة الزمالك الزمالك والمصري القنوات الناقلة لمباراة الزمالك نادي الزمالك مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة موعد مباراة الزمالك

مواد متعلقة

تفاصيل عودة أحمد حمدي للمشاركة في مباريات الزمالك

الزمالك يبدأ اليوم استعداداته لمواجهة أبو قير

مشاركات الزمالك والمصري في أفريقيا قبل لقاء اليوم

بمناسبة الذكرى 114 على تأسيسه، أرقام جعلت الزمالك صاحب الريادة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

الفتح السعودي يكشف حقيقة فسخ التعاقد مع جوميز

الزمالك يرتدي الزي الأسود في مواجهة المصري بالكونفدرالية
ads

الأكثر قراءة

يحمل سلاحا ملطخا بالدماء وفي حالة عدم اتزان، كاميرا المراقبة تكشف تفاصيل غموض جريمة مصر الجديدة

الأهلي يستقر على قيد علي معلول في قائمته

بينها منع أسماء الفنانين المستعارة، دولة عربية تصدر 3 قرارات عاجلة لشركات الإنتاج

هل يصطدم عبد السند يمامة بالهيئة العليا للوفد بسبب فصل السيد البدوي؟

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

بعد رحيله، معلومات لا تعرفها عن الفريق جلال هريدي

صرف منحة عيد الميلاد المجيد للعمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة المؤجلة

منوعات

المزيد

4 إسبان يثيرون الدهشة، قرروا السير بخيولهم إلى مكة للحج على طريقة الأندلسيين (فيديو)

فرنسا تحيي الذكرى العاشرة للهجوم على مجلة شارلي إيبدو

أنا مش بعض، موقف محرج لـ هاريس على يد زوج عضوة بالشيوخ الجمهوري (فيديو)

حدث تاريخي، رويال رامبل 2026 لأول مرة في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 بالأسواق

أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 في الأسواق

أسعار الذهب في محلات الصاغة صباح اليوم الثلاثاء، عيار 18 يسجل هذا السعر

تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

5 محطات فى حياة الفريق جلال الهريدي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع الأغاني في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة قريبًا

معنى غواش، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 41 من سورة الأعراف (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية