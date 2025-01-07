الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

طائرة مساعدات سعودية جديدة تتجه إلى دمشق

طائرة مساعدات سعودية
طائرة مساعدات سعودية إلى سوريا، فيتو

أفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن مطار الملك خالد الدولي بالرياض شهد اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليًا.

 مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق

وأشارت الوكالة إلي أن ذلك  يأتي امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة  والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية لاحقا عن وصول طائرة مساعدات إلى العاصمة السورية دمشق تحمل 23 طنا من المساعدات للشعب السوري.

 طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي، تحمل على متنها مساعدات إنسانية تتضمن 23 طنًا من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء، مقدمة من صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية.

إغاثة أهل سوريا

وأشارت إلى أن هذه المساعدات تأتي استكمالا للجسر الجوي الذي تسيره قطر لإغاثة أهل سوريا والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية.

وتعد هذه الطائرة القطرية الثالثة التى تهبط في مطار دمشق الدولي، والثامنة ضمن الجسر الجوي القطري، ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل للأشقاء في سوريا.

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السعودية الرياض الطائرة الإغاثية السعودية مطار دمشق الدولي الشعب السورى

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