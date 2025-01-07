الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

بلينكن يدعو إلى "حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة" في سوريا

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

سوريا ، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ضرورة أن يؤدي الانتقال السياسي في سوريا إلى حكومة شاملة وخاضعة للمساءلة.

وقال الوزير الأمريكي، إنه من الضروري "منع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب" وفق تعبيره.

وعبر بلينكن عن دعم الولايات المتحدة "للانتقال السياسي السلمي بقيادة وملكية  سورية نحو حكومة شاملة وتمثيلية وخاضعة للمساءلة" وفق بيان للخارجية الأمريكية.

وشدد الوزير على "الهدف المشترك للمجتمع الدولي المتمثل في احترام جميع الأطراف السورية للحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك أفراد الأقليات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب" بحسب البيان.

وأكد بلينكن أيضًا ضرورة قيام المجتمع الدولي بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا"، وفقًا للبيان.

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سوريا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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