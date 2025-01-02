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ثأر غير مألوف، صيادون يلاحقون خنزيرًا بعد مهاجمة مواطن في تركيا

صيادون في تركيا،
صيادون في تركيا، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها تسببت في إثارة مواقع التواصل بتركيا، شكل عدد من الصيادين المحترفين بتركيا، فرقة انتقام من خنزير بري غدر بأحد القرويين، ونجحوا في الوصول إليه، واصطياده في عملية  ثأر غير مألوف.

انتقام غريب من خنزير بري 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت  في ولاية "كاستامونو" شمال البلاد، عندما كان علي أرسلان منشغلًا بإصلاح أنبوب المياه الذي يبعد عن منزله في إحدى قرى المنطقة، قرابة 500 متر.

وهاجم خنزير بري ضخم، القروي الأعزل، وتسبب له بإصابات بليغة في رقبته وظهره، لكنه نجح بصعوبة، في نهاية الأمر، بالإفلات منه بعد أن سقط في نهر قرب المكان، ومن ثم الوصول لمنزله وطلب النجدة.

خنزير بري يهاجم مواطنا في تركيا 

 وبعد إسعاف أرسلان، واتضاح خطورة إصابته، طلب سكان قرية "تشايدوزو" من مجموعة صيادين محترفين، مساعدتهم بقتل ذلك الخنزير.

ولبى عدد من الصيادين في المنطقة، ذلك النداء، ونصبوا كمينا للخنزير بعد بحث استمر يوما كاملا في غابة قريبة من موقع الهجوم، قبل أن يظهر أمامهم، أخيرًا، ويردوه قتيلًا ببنادقهم.

وأظهرت صورة نشرتها وسائل إعلام محلية 10 صيادين مع بنادقهم، يتوسطهم الخنزير ذو الحجم الكبير، ميتًا، بعد أن ثأروا منه، وبدت علامات الفخر واضحة عليهم.

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تركيا خنزير بري الصيادين المحترفين

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