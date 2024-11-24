محافظة أسيوط تعلن حالة الطوارئ تحسبًا لتقلبات الطقس

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقطاعات المختلفة وتفعيل غرف العمليات وذلك بعد تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد بوجود انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 - 5 درجات ونشاط للريح قد تكون مثيرة للأتربة والرمال واحتمالية سقوط أمطار على محافظات شمال الصعيد.

تفعيل غرفة الأزمات المركزية لمتابعة حالة الطقس

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه أصدر توجيهاته بتفعيل غرفة الأزمات المركزية وربطها مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء وكافة القطاعات لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقي أية بلاغات والتعامل الفوري معها وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أي طارئ.

إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات جوية

كما وجه أبو النصر رؤساء والأجهزة المعنية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تقلبات جوية قد تحدث خاصة ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأزمات وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من جاهزية كافة سيارات الإسعاف فضلًا عن إتخاذ إدارة المرور وهيئة الطرق التدابير اللازمة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات.

جدير بالذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص أرقام خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارىء خلال 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج الواتس والتليجرام على رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.

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