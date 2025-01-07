هل يصطدم عبد السند يمامة بالهيئة العليا للوفد بسبب فصل السيد البدوي؟

حزب الوفد، أصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارا بفصل الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق من الحزب وكافة تشكيلاته، مبررا القرار الذي صدر منذ يومين، بأن البدوي أهان الحزب خلال الظهور على برنامج تلفزيوني.

فصل السيد البدوى من حزب الوفد

ومنذ عدة ساعات ألغت الهيئة العليا لـ حزب الوفد بأغلبية أعضاءها قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد، بفصل رئيس الحزب السابق السيد البدوي بأغلبية الأعضاء فهل يردخ رئيس حزب الوفد لقرار أغلبية أعضاء الهيئة العليا، وخاصة أنها السلطة العليا فى الحزب ولكن رئيس الحزب حتى الأن لم يصدر قرارا بإلغاء فصل البدوى فهل يصطدم يمامة بالهيئة العليا بسبب فصل السيد البدوى من الحزب.

اختصاصات رئيس حزب الوفد

وفي وقت سابق، قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد: إن قرار فصل السيد البدوي من حزب الوفد وفقا لاختصاص رئيس الحزب للمحافظة على كيان الحزب، لافتا إلى أن البدوي أساء للدولة عندما قال إنه لا يوجد حياة سياسية أو حتى أحزاب معارضة.

أسباب فصل السيد البدوي

وأضاف يمامة لـ "فيتو": أن السيد البدوي رئيس الحزب السابق يعبر عن الحزب، وبالتالي ما قاله البدوي ليس سياسة الحزب، مشيرا إلى أن هذا القرار من اختصاص رئيس الحزب ولا يتطلب العرض على هيئات الوفد.

وتابع عبد السند يمامة: أن من مهام رئيس الحزب، المحافظة على كيان الحزب ونظامه، موضحا أن هناك التزاما حزبيا ولا يتطلب تحويله لتحقيق وغيره، وبالتالي، البدوي أخل بالتزامه الوطني والحزبي.

الهيئة العليا لحزب الوفد

وكان الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد أصدر قرارا بفصل الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب الأسبق من الحزب.

كما أكدت مصادر قيادية في حزب الوفد أن فصل السيد من الحزب موافق للائحة الحزب الداخلية، لافتة إلى أنه أساء للحزب ولرئيس الوفد خلال ظهوره فى برنامج تليفزيونى.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": أنه طالما هناك دلائل وأسانيد قوية، فمن حق رئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل، مشيرا إلى أن حديثه بالأمس هو سبب الفصل، وخاصة أنه أساء للحزب والدكتور عبد السند يمامة، وبالتالى الدكتور عبد السند ليس فى حاجة للعودة إلى الهيئة العليا أو غيره نظرا لأن الإساءة صوت وصورة.

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