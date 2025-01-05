الأحد 05 يناير 2025
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سياسة

أسباب فصل السيد البدوى من حزب الوفد وكافة تشكيلاته

الدكتور عبد السند
الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد، فيتو

أكدت مصادر قيادية فى حزب الوفد أن ظهور السيد البدوى أمس فى برنامج تليفزيوني والحديث عن حزب الوفد وتراجعه، وعن رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة، هو الذى أدى إلى صدور قرار فصله من الحزب.

وأضافت المصادر لـ"فيتو": أن السيد البدوى فصل قبل ذلك من الحزب فى عهد المستشار بهاء الدين أبوشقة ولم يعد للحزب طوال هذه الفترة وعاد فى فترة الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد الحالى.

وحصلت فيتو على نص قرار الدكتور عبد السند يمامة بفصل السيد البدوى من الحزب وكافة تشكيلاته.

وأصدر الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد قرارا بفصل الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب الأسبق من الحزب.

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