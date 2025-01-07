انطلقت قنوات ON في عرض مسلسل “إنترفيو”، الذي يجمع رنا رئيس وخالد شباط في تجربة درامية مميزة ومختلفة.

العمل، الذي عُرض سابقًا حصريًا على منصة Watch It، حقق نجاحًا كبيرًا بفضل قصته وأسلوب السرد غير المعتاد.

مواعيد عرض مسلسل انترفيو على قناة ON Drama

ويبحث الجمهور عادة عن كل ما يتعلق ب المسلسلات التي يتابعونها، ويعرض مسلسل إنترفيو على قناة On Drama في تمام الساعة 10 مساء وذلك من الأحد إلى الخميس، والإعادة الأولى في تمام الساعة 10 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 5 مساء.

أبطال مسلسل إنترفيو

وينتمي مسلسل انترفيو إلى عالم المسلسلات القصيرة حيث إنه مكون من ٨ حلقات. ويعتبر مسلسل “إنترفيو” البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في البطولة خالد شباط وإسعاد يونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، ديانا هشام، نور بدر، محمد فايز وعدد من النجوم الآخرين.

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