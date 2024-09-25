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ثقافة وفنون

أحمد عزمي ونجوم "إنترفيو" ضيوف "صاحبة السعادة" الإثنين والثلاثاء

برنامج صاحبة السعادة،
برنامج صاحبة السعادة، فيتو

تستضيف الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة "dmc" في حلقة يوم الاثنين المقبل 30 سبتمبر، النجم أحمد عزمي وابنه آدم في لقاء خاص عن الفن والعائلة.

نجوم مسلسل انترفيو

وفي حلقة الثلاثاء 1 أكتوبر يستضيف البرنامج نجوم مسلسل "إنترفيو"، وهم رنا رئيس وحازم إيهاب ومحمود فايز وسارة نور ونور بدر وكذلك المخرج أحمد خالد أمين في لقاء خاص عن كواليس المسلسل وأبرز القضايا التي يناقشها، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

 

برنامج صاحبة السعادة

 

"صاحبة السعادة" يذاع يومي الاثنين والثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

 

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أحمد عزمي الفنان احمد عزمي مسلسل انترفيو إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة اخبار الفن

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