ضحك ولعب وجد، لقطات من كواليس مسلسل انترفيو (فيديو)

طرحت منصة واتش إت فيديو يكشف جوانب من كواليس مسلسل انترفيو الذي يعرض حاليًا وتوشك حلقاته على الانتهاء، ولقد تضمن الفيديو لقطات يظهر فيها الأبطال على طبيعتهم وهم يتبادلون الضحكات ويلعبون معًا، بينما تكشف لقطات أخرى كواليس تصوير مشاهد “جد” من المسلسل.

أبطال مسلسل إنترفيو

ينتمي مسلسل انترفيو إلى عالم المسلسلات القصيرة، ويعتبر مسلسل “إنترفيو” البطولة المطلقة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، والمسلسل من إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفى، ويشارك في البطولة خالد شباط وإسعاد يونس، محمد عادل، حازم إيهاب، سارة نور، ديانا هشام، نور بدر، محمد فايز وعدد من النجوم الآخرين.

عدد حلقات مسلسل إنترفيو

وترددت أنباء متضاربة حول عدد حلقات مسلسل إنترفيو، حيث انتشر أنه مكون من ١٠ حلقات، ولكن حسمت منصة watch it الجدل عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، وكشفت في تعليقات على أسئلة متابعي المسلسل أن المسلسل مكون من 8 حلقات فقط وليس 10 كما أشيع.