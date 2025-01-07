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مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انفجار خط مواسير الغاز بالخانكة

انفجار خط مواسير
انفجار خط مواسير الغاز طريق بلبيس الصحراوي الخانكة، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، في انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة في القليوبية، والذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.


وتم غلق المحابس وجاري التعامل من قبل طوارئ أنابيب البترول شركة چابكو.


كما دفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

احترقت أربع تريلات ولودران في انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي بمنطقة الخانكة القليوبية.

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انفجار خط مواسير غاز بطريق بلبيس الصحراوي بالخانكة والدفع بـ 15 سيارة إطفاء (صور)

انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي بالخانكة 

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة محافظة القليوبية.

الدفع بـ15 سيارة إطفاء لإخماد حريق خط الغاز بالخانكة 

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية حيث تم الدفع بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة بالمنطقة بالخانكة بطريق بلبيس الصحراوي بالخانكة

 

إغلاق محابس الغاز بعد انفجار خط الغاز بلبيس الخانكة 

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران وجرى التعامل عن طريق فرق الطوارئ.

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