سفير فنزويلا لدى القاهرة: العلاقات المصرية الفنزويلية تاريخية ووطيدة

استضافت لجنة الشئون الخارجية والعربية بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة حسين الزناتي، سفير جمهورية فنزويلا، لدى مصر "ويلمار أومار بارينتوس" وذلك في حوار مفتوح معه حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

العلاقات المصرية الفنزويلية

وأكد السفير جمهورية فنزويلا، لدى القاهرة أن مصر وفنزويلا وبينهم علاقات قوية طويلة ووطيدة ونعمل جاهدين مع حكومة مصر لبناء علاقة استراتيجية في مجالات التعاون التي تم اختيارها من قبل رئيس فنزويلا في البترول والسياحة والزراعة.

وخاصة أن مصر دولة سياحة وترتيبها رابعا عالميا ولديها القدرة أن تعلمنا الكثير في مجال السياحة ورئيس مصر وفنزويلا التقوا كثيرا في المحافل الدولية وخلال ذلك بحثوا سبل التعاون في العديد من الملفات الاقتصادية.

معاهدة دول عدم الانحياز

وأشار إلى أن مصر موقع علي معاهدة دول عدم الانحياز ومثل فنزويلا كما أن فنزويلا عضو في منتج الغاز شرق المتوسط بقيادة مصر في دولية ونتفق مع مصر كما نلتقي في بريكس.

وأوضح أن منذ حقبة جمال عبدالناصر تاريخية لأنها تحولت الي جمهورية وهي تنمو مع الوقت

وإذا نظرا إلى مصر فإن مصر مهد الحضارات ومصر من أكثر الدول التي تشتغل من أجل السلام ومن جل حل النازعات في المنطقة كما أن لديها سياسة خارجية استراتيجية ولها علاقات دبلوماسية قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفنزويلا.

توطيد العلاقات المصرية الفنزويلية

وأوضح أن هدف فنزويلا هو توطيد العلاقات مع مصر لأن لها تاريخ كبير ولها اقتصاد كبير كما أن فنزويلا لها أول احتياطي عالمي في البترول، والحرب الآن تقوم من أجل مصادر الطاقة والدليل حرب روسيا وأوكرانيا وحرب العراق وليبيا العالم المشترك بين الدول هي البترول.

وعن حقوق الإنسان قال إن الدول الغربية لم تحترم حقوق الإنسان بسبب دعمهم لإسرائيل وتسأل أين حقوق الإنسان من الأطفال والسيدات التي تقتل ومستشفيات تهدم أين العالم من هذا الدولة دون محاسبتها، وبعض الدول تحاول نشر ايدلوجيات سياسية خاصة بها لنشر أفكارها ضد الشعوب.

دعم فنزويلا القضية الفلسطينية

وعن موقف فنزويلا من القضية الفلسطينية كشف أن موقف فنزويلا هو موقف حازم وهو الوقوف ضد الإبادة الجماعية وضد الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وإذا كان نتنياهو ما يفعله من أجل الجنة فأنا أفكر أروح النار بدلًا من جنته.

وطالب الدول العربي بالوقوف مع بعض حتى لا يتعرضون، لقصة النمر الجعان الذي أكل الماشية واحدة تلو الأخرى، مشيرًا إلى أن الحرب اليوم علي البترول ولكن غدًا ستكون علي المياه.



وعن الوضع في فنزويلا كشف أن لحد عام ٢٠١٣ كان اقتصادها يبلغ ٥٠٠ مليار دولار ولكن الحصار والإجراءات القاسية احادية الجانب بسبب الحصار علي فنزويلا في إنتاج البترول انخفض مما أدي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتابع: يؤسفني أن فنزويلا مرت بأصعب سنتين بلا كهرباء وطعام وبنزين وكان هناك حرب تشن حولة العملة وبدون أي ستفسر نجد أن العملة الفنزويلية فقدت ٥٧ في المائة من قيمتها.

وأشار إلى أن الاقتصاد الفنزويلي بدأ في التعافي في الإنتاج في الصناعة والتجارة، كما أن هناك إجراءات أحادية يصل عددها إلى ٩٠٠ إجراء تضغط على الاقتصاد والدرس الذي تعلمنا منه أن لا نعتمد على البترول فقط ولكن نعمل على تنوع الاقتصاد من الإنتاج واليوم ننتج ٩٩ بالمائة من الاستهلاك المحلي.

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