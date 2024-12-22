"الشربيني" يُشدد على سرعة إنهاء تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين لتسليمها للمواطنين المخصصة لهم

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين – محوري منخفضي ومتوسطي الدخل " بمدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات.



وشدد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات لإتاحتها للمواطنين المخصصة لهم، أو طرحها لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك من خلال سياسة الوزارة التي تعتمد على 3 محاور، وهى: الدعم لشريحة محدودى الدخل - حيث تتحمل الدولة أكثر من نصف قيمة الوحدة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر، والمساندة لشريحة متوسطى الدخل، والإتاحة لشريحة الدخل الأعلى، وهذا يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال استخدام العوائد المادية من الشرائح الأعلى دخلا فى تقديم الدعم لشريحة محدودي الدخل، وتطوير المناطق غير الآمنة.



وفي هذا السياق، واصل المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، جولاته الميدانية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بحضور المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، حيث تم المرور على موقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالتجمع الثالث، حيث يجري تنفيذ 222 عمارة سكنية بها 5328 وحدة بمساحات تتراوح من (90م2:120م2).



واستكمل "الغيطي"، الجولة بمتابعة أعمال الطرق بمنطقة امتداد النرجس "النرجس الجديدة" بالتجمع الثالث، حيث تم الانتهاء من طبقة الأساس، بجانب متابعة أعمال الطرق بحى جاردينيا بالتجمع الثالث.

وتفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال استكمال وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور منخفضي الدخل بالحي الـ20، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات التنمية العمرانية.

وأوضح المهندس علاء عبداللاه مصطفى، أن المشروع يضم 98 عمارة بإجمالي 3252 وحدة سكنية نموذج ٤ وحدات بالدور، بمساحة 90 مترًا مربعًا للوحدة، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز وصلت إلى حوالي 99%.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، ومسئولو الجهاز، بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة منها: "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل ومحور متوسطى الدخل بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع، وآلية ومراحل التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني، مشددًا على تنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة للمشروع، وتذليل أي عقبات، مؤكدًا أن تلك الأعمال تأتي استمرارًا لخطط التطوير الجارية في مختلف محاور المدينة.

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