الثلاثاء 07 يناير 2025
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خارج الحدود

بعد تجربة الصاروخ الجديد، زعيم كوريا الشمالية يلوح بـ ردع الخصوم

صاروخ باليستي، فيتو
صاروخ باليستي، فيتو

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن نظام الصواريخ فرط الصوتي الجديد الذي استخدم في إطلاق تجريبي أمس الإثنين من شأنه أن يساعد في ردع خصوم البلاد في المحيط الهادئ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المحلية.

وأكد كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية  أن "نظام الصواريخ فرط الصوتي سيحتوي بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكنهم التأثير على أمن دولتنا" وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأطلقت كوريا الشمالية أمس الإثنين، صاروخًا باليستيًّا باتجاه بحر الشرق الذي يُعرف أيضًا باسم بحر اليابان، وفق ما أفاد الجيش الكوري الجنوبي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا غير محدد باتجاه بحر الشرق".

وتزامن إطلاق الصاروخ  مع زيارة يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى سيول لإجراء محادثات مع عدد من وزرائها الرئيسيين.

وهذه التجربة الصاروخية لبيونغ يانغ هي الأولى في العام الجديد، وتأتي بعد آخر تجربة في نوفمبر عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب الأكثر تطورًا وقوة.

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