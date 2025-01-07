ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية ومخدرات في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل متهم بحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومخدرات بدون ترخيص في بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وذلك فور أن وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة ببولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض عليه، وضبط بحوزته 3 بنادق، وكمية من الذخيرة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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