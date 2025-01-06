مدير أمن بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس خلال صلوات عيد الميلاد المجيد (صور)

قام اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، بجولة تفقدية موسعة بمحيط كنائس المحافظة، وذلك للوقوف على الحالة الأمنية بالتزامن مع إقامة صلوات عيد الميلاد المجيد.

وشملت الجولة تفقد الخدمات الأمنية المنتشرة في محيط الكنائس، بالإضافة إلى نقاط التفتيش والدوريات المتحركة التي تجوب شوارع المدينة لضمان تأمين الاحتفالات والحفاظ على الأمن والاستقرار.

مدير أمن بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس خلال صلوات عيد الميلاد المجيد، فيتو

وأكد اللواء السمري خلال جولته على ضرورة اليقظة الكاملة من قبل القوات الأمنية، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتأمين المصلين وضمان سير الاحتفالات في أجواء من الأمن والسلام.

مدير أمن بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس خلال صلوات عيد الميلاد المجيد، فيتو

وأثنى مدير أمن بورسعيد على الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن تأمين احتفالات عيد الميلاد هو واجب وطني يعكس روح المحبة والتلاحم بين أبناء الوطن.

مدير أمن بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس خلال صلوات عيد الميلاد المجيد، فيتو

يأتي ذلك في إطار خطة أمنية متكاملة شملت نشر دوريات ثابتة ومتحركة، وتعزيز وجود رجال المرور لتسهيل حركة السير بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى تمركز سيارات الإسعاف لتوفير الاستجابة السريعة لأي طارئ.

مدير أمن بورسعيد يتفقد الحالة الأمنية بمحيط الكنائس خلال صلوات عيد الميلاد المجيد، فيتو

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