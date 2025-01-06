الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

الفرحة في كل مكان، بدء توافد أقباط الأقصر لتأدية قداس عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)

توافد الأقباط
توافد الأقباط

أجرت بوابة «فيتو» بثا مباشرا من كنيسة العذراء مريم على طريق الكباش بوسط مدينة الأقصر، لرصد توافد الأقباط لتأدية قداس عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

قداس عيد الميلاد المجيد 2025


وحرص المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر واللواء محمود صلاح حكمدار مديرية أمن الأقصر واللواء ضياء ماهر مدير مرور الأقصر وعددا من قيادات الأمن والمحافظة على زيارة عدد من الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصرأجرى برفقة الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ زيارة إلى الجمعيات الارثوذكسية للأيتام لتقديم التهاني للأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد.


وقدم محافظ الأقصر الهدايا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأكد محافظ الأقصر، خلال الزيارة أن مصر ستظل دائمًا نسيج مترابط بأواصر المحبة والسلام، مؤكدًا أن المصريين جميعًا شركاء في النهوض، وتحقيق رخاء واستقرار وطننا الغالي.

 

 

 

 

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