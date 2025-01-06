الثلاثاء 07 يناير 2025
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بدء قداس عيد الميلاد المجيد 2025 في الأقصر (فيديو)

قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد المجيد

بدأت في محافظة الأقصر صلوات قداس عيد الميلاد المجيد 2025 منذ تمام التاسعة مساء اليوم الاثنين، والتي تستمر حتى الثانية عشرة بعد منتصف الليل، وسط أجواء من الفرحة والبهجة من كنيسة العذراء مريم التاريخية على طريق الكباش.

قداس عيد الميلاد المجيد 2025

وتشهد الأديرة والكنائس في الأقصر إقبالا كبيرا من المسحيين لـ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد 2025، وسط اجراءات امنيه مشدده من قبل رجال مديرية أمن الأقصر التي عززت بفرق ثابتة ومتحركة لتأمين الاحتفالات، إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

وانتهى الأقباط الأرثوذكس من الصوم لفترة بلغت مدتها 43 يومًا والتي بدأت من 25 نوفمبر 2024 وحتى ليلة العيد اليوم 6  يناير 2025 الجاري.

قداس عيد الميلاد المجيد 2025

كان أعلن المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وذلك بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الميلاد المجيد، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة الموقف بشكل مستمر، وتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل معها بشكل فوري.

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف حملات النظافة والتجميل في محيط الأديرة والكنائس، بالإضافة إلى رفع الإشغالات والعوائق المرورية، مع التأكد من جاهزية الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين، موجها بتنسيق الجهود مع إدارة مرور الأقصر لتيسير حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية، وكذلك على الطرق المؤدية إلى الكنائس، مشددا على ضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، مع التأكد من تواجد الأطقم الطبية، كما تم تكليف سيارات الإسعاف والحماية المدنية بالتمركز بمحيط أماكن الاحتفالات.

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