سلطات الأقصر تزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه أول مظاهر احتفالات الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم مساء اليوم الإثنين.

عيد الميلاد المجيد في الأقصر

وحرص المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر واللواء محمود صلاح حكمدار مديرية أمن الأقصر واللواء ضياء ماهر مدير مرور الأقصر وعددا من قيادات الأمن والمحافظة على زيارة عدد من الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

كان محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال المحافظ في برقيته: بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن كافة القيادات التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والسلام، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنـجيلية بمصر، ونيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف العام على دير مارى جرجس، والقس محروس كرم رئيس الطائفة الإنـجيلية بالأقصر، والأنبـا يواقيـم اسقف عام إسنا وارمنـت، والأنبا عمانوئيـل مطـران الاقباط الكاثوليـك بالأقصـر، ونيافة الأنبا أقلاديوس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر.

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