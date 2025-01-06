الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

12 صورة ترصد مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة أبو قير للأسمدة

مران الزمالك
مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المران الرئيسي اليوم الإثنين، على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة أبو قير للأسمدة المقبلة في دور الـ32 لكأس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر فيس بوك مجموعة من الصور لمران الفريق اليوم. 

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المصري التي أقيمت بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية، تدريبات استشفائية وتأهيلية. 

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس اكتفاء هذه المجموعة بخوض تدريبات استشفائية وتأهيلية، وعدم المشاركة في باقي فقرات المران خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مواجهة أبو قير للأسمدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق أبو قير للأسمدة، يوم الخميس المقبل، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنطلق مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة 

تنقل مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر. 

مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وكان الزمالك تعادل في مباراته الماضية أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 0-0، في المباراة التي جرت مساء امس الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتبادل لاعبو الفريقين السيطرة على الكرة في معظم أوقات اللقاء، وكانت هناك فرصتان خطيرتان لكل فريق، عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي سدد كرة بجوار القائم، وفرصة من عبد الله السعيد أبعدها خالد صبحي من على خط المرمى.

تشكيل الزمالك ضد المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود  ومحمد عاطف وكونراد ميشالاك ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج وناصر منسي.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، حسن علي.

خط الوسط: محمود حمادة، سامادو أتدجيكو، خالد الغندور، أحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، محمد دبش، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو، محمد الشامي، بابا بادجي.

ترتيب مجموعة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وبهذه النتيجة ومع فوز إنيمبا على بلاك بولز، يتصدر الزمالك ترتيب مجموعته في الكونفدرالية برصيد 8 نقاط، فيما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم إنيمبا النيجيري ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا بلاك بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك أبو قير للأسمدة الزمالك وأبو قير للأسمدة اخبار الزمالك

مواد متعلقة

جروس يدرس الدفع بالبدلاء في مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في هذه الحالة

زمالك 2007 يفوز على المصرية للاتصالات برباعية في دوري الجمهوية

قرار جروس بشأن عمر فرج يتسبب في أزمة جديدة داخل الزمالك

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في كأس مصر والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة اليوم: محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام المميزة في الدوري الإنجليزي.. غياب كهربا عن مران الأهلي.. ولجنة الحكام تقرر إيقاف محمد العتباني

نجوم بالمجان، أبرز 10 لاعبين تنتهي عقودهم مع أنديتهم بنهاية الموسم (تقرير)

شاهد، الحزن يظهر على شيكابالا لعدم مشاركته في مباراة الزمالك والمصري

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل أمام المصري
ads

الأكثر قراءة

نقابة الممثلين تعلن وفاة الفنانة منى أبو الفتوح

قرار جديد من الكهرباء للقضاء على ظاهرة سرقة التيار (مستند)

السيسي: ايدي مش متعاصة بدم حد ولا أخدت أموال الناس ولا أنا إنسان مش كويس

قوة تحركات القاهرة، أرض الصومال توجه ضربة موجعة لـ أديس أبابا

هل وصل فيروس HMPV المنتشر بالصين إلى مصر؟ الصحة توضح الحقيقة (فيديو)

ترامب يوجه رسالة إلى كندا عقب استقالة رئيس الوزراء: انضموا إلى أمريكا تأمنوا

تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين، عيار 21 يسجل هذا السعر

مجموعة «أبناء أبو إبراهيم» الفلسطينية تصل إلى جندي إسرائيلي شارك باغتيال السنوار (فيديو)

منوعات

المزيد

9 ملايين شخص يعانون من الضباب الدخاني السام في فيتنام

الجزائر تطلق أول عملية تصدير جوي للمواد الغذائية إلى كندا ودول أوروبية

جرائم العنصرية في ألمانيا تسجل رقما قياسيا جديدا

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 6- 1- 2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6- 1- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كانت كل حياته وغاب عن حضور جنازتها.. مواقف محمود تريزيجيه مع والدته (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة التكاثر وفضائلها وسبب النزول

أسامة قابيل: منتقدو مي فاروق والعمروسي غائبون عن شرع الله وسنة سيدنا النبي

تفسير حلم شرب الشيشة وعلاقته بالتغلب على الأزمات والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية