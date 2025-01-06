الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار الرياضة اليوم، كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري، جروس يدرس الدفع بالبدلاء في مباراة أبو قير للأسمدة، وزير الشباب والرياضة يستقبل صامويل إيتو في اتحاد الكرة

الأهلي يستعد لمواجهة
الأهلي يستعد لمواجهة سموحة، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز غدا الثلاثاء. 

جروس يدرس الدفع بالبدلاء في مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة في هذه الحالة

يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإعطاء الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء في مباراة الفريق المقبلة أمام أبو قير للأسمدة. 

وزير الشباب والرياضة يستقبل صامويل إيتو في اتحاد الكرة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صامويل إيتو نجم الكرة الكاميرونية رئيس اتحاد الكرة الكاميروني، علي هامش زيارة الأخير لاتحاد الكرة، لتقديم التهنئة للمهندس هاني أبو ريدة بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري بالتزكية.

أبرزهم بيرسي تاو وعمر كمال، غيابات الأهلي أمام سموحة في الدوري الممتاز

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز غدا الثلاثاء. 

ويغيب عن الأهلي أمام سموحة كل من: مصطفى مخلوف - محمد هاني - عمر كمال - خالد عبد الفتاح - كريم فؤاد - علي معلول - مصطفى أبو الخير - محمد عبد الله - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - بيرسي تاو.

سمير عدلي يسبق بعثة فريق الأهلي إلى كوت ديفوار

تقرر سفر الكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى كوت ديفوار ‏صباح الأربعاء، للترتيب لسفر البعثة المحدد له الخميس المقبل، لخوض مباراة استاد ‏أبيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

كهربا ينتظم في مران الأهلي بعد تعافيه من الإصابة (صور)

انتظم محمود كهربا لاعب النادي الأهلي في مران الفريق الجماعي، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز، غدا الثلاثاء، بعد غيابه أمس بسبب الإصابة بنزلة برد.

قرار جروس بشأن عمر فرج يتسبب في أزمة جديدة داخل الزمالك

تسبب المهاجم الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في أزمة داخل القلعة البيضاء بعد قرار السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق. 

موعد توقف دوري الجمهورية للشباب استعدادا لمعسكر منتخب 2005| مستند

أرسل اتحاد الكرة المصري خطابات رسمية إلى الأندية المشاركة في بطولة دوري الجمهورية للشباب مواليد 2005، يخطرها من خلالها بتوقف مسابقة الدوري بعد إنتهاء الجولة الثانية عشر يوم الأربعاء 8 يناير الجاري، إستعدادا لمعسكر منتخب الشباب

الأهلي يكلف الدماطي برئاسة بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المتجه إلى كوت ديفوار يوم الخميس المقبل لمواجهة استاد ابيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. 

تفاصيل عودة أحمد حمدي للمشاركة في مباريات الزمالك

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موعد عودة أحمد حمدي للمشاركة في مباريات الفريق بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي.

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