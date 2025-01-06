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رياضة

الأهلي يكلف الدماطي برئاسة بعثة فريق الكرة في كوت ديفوار

محمد الدماطي عضو
محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

الأهلي، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الدماطي عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المتجه إلى كوت ديفوار يوم الخميس المقبل لمواجهة استاد ابيدجان في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.   

وفي سياق أخر، كلف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي دينو لامبريتي وكيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بحسم المفاوضات مع أحد المهاجمين الأجانب المرشحين لتدعيم صفوف الفريق فى انتقالات الشتاء الحالي وذلك بعد التنسيق مع كولر مدرب الأهلي.

ويتكتم مسئولو النادي الأهلي في الوقت الحالي على اسم المهاجم الأجنبي الجديد الذي سيتم قيده على حساب التونسي علي معلول.

 

ومن ناحية أخرى قام مسئولو النادي الأهلي بتعديل عقد مروان عطية لاعب الفريق ليصبح اللاعب فى الفئة الثانية وذلك بعد تعديل عقده ماليًّا للموسمين المتبقين له مع النادي الأحمر، حيث كان اللاعب يحصل على 7 مليون جنيه في الموسم قبل تعديل عقده ليحصل فى الموسم قبل الأخير على 13 مليون جنيه على أن يزيد 500 ألف جنيه أخرى في الموسم الأخير ليصل إلى 13 مليون ونصف المليون جنيه.

وينتظم محمود كهربا لاعب الأهلي فى مران فريقه الجماعي اليوم بعد غيابه عنه أمس بسبب الإصابة بنزلة برد حيث ينتظر الجهاز الفني تواجد اللاعب اليوم فى التدريبات الجماعية.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم استعداداته لخوض مباراة سموحة المقرر لها غدًا الثلاثاء فى الدوري؛ حيث يدخل الأحمر معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمباراة الغد.

ويعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة معسكر مباراة سموحة عقب انتهاء المران المسائى اليوم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة أمام منافسه سموحة في الرابعة عصر غد الثلاثاء الموافق يوم 7 من شهر يناير الجاري في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وسموحة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

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الأهلي النادي الأهلي الخطيب محمود الخطيب محمد الدماطي

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