الأربعاء 01 يناير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

الكيكة بالزبدة
الكيكة بالزبدة

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، من طرق الكيكة التي قد يجدها البعض سهلة، إلا أن الكثير من الزوجات الحديثات، لا يجدن طريقة عمل الكيكة العادية الهشة.

 

 وطريقة عمل الكيكة العادية تصلح لتحلية مسائية مميزة مع أكواب العصير ئت بمقادير ومكونات مختلفة لعمل الكيكة العادية.

 

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الكيكة العادية، بوصفتين مختلفتين، وبمكونات مختلفة، إحداهما الكيكة البسيطة بالمكونات البسيطة التي اعتادت الكثير من ستات البيوت عملها، والأخرى بإضافة الحليب المكثف المحلى.

 

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وكلا الطريقتين ناجحتين، والنتائج مضمونة، كما يمكنك إعدادهما في أقل وقت وبأقل مجهود، وبتكاليف أقل، ويمكنك تقديمها لأفراد الأسرة مع العصائر أو الشاي، وخاصة للأطفال الصغار، بدلا من شراء الحلويات الجاهزة، والمليئة بالمواد الحافظة والألوان الصناعية الضارة بالصحة.

 

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة

الكيكة السريعة
الكيكة السريعة

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة، وطعمها سيكون مميزا وخفيفا، وسيعشقها أطفالك، كما يمكنك عملها في الحفلات والمناسبات الخاصة، وبأطعم مختلفة، كالبرتقال أو الشوكولاتة.

مقادير عمل الكيكة العادية الهشة:

3 أكواب دقيق
2 كوب سكر
كوب زبدة مذابة وباردة أو زيت
6 بيضات
فانيليا
كوب إلا ربع لبن
باكو بيكنج بودر
ذرة ملح

طريقة عمل الكيكة العادية الهشة:

تخلط جميع المكونات في الخلاط، (ماعدا الدقيق والبيكنج بودر وذرة الملح).
يصب الخليط على الدقيق والبيكنج بودر، ويتم التقليب بالملعقة أو المضرب اليدوي حتى يتجانس.
يصب المزيج في 2 قالب من قوالب الكيك الانجليزي، ويخبز في درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 إلى 35 دقيقة.
لعمل كيكة بالبرتقال يستبدل اللبن الحليب بعصير البرتقال، ويضاف ملعقة كبيرة بشر برتقال
لعمل كيكة شيكولاتة يقلل ربع كوب من الدقيق، ويستبدل بالكاكاو.

 

طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى

كيكة بالحليب المكثف المحلى
كيكة بالحليب المكثف المحلى

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى، والذي لن يستغرق تحضيرها الدقائق المعدودة، كما أن سيعشق طعمها أطفالك الصغار بشكل خاص، كما يمكنك تقديمها لضيوفك في مختلف المناسبات.

مكونات عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى:

4 بيضات
علبة حليب مكثف محلي 
1/4 كوب زبدة ذائبة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ملعقه صغيره فانيليا
كوب وربع دقيق

طريقة عمل الكيكة العادية بالحليب المكثف المحلى:

قومي بخفق كلا من البيض والفانيليا واللبن المكثف المحلي والزبدة المذابة.
ضيفي البيكنج بودر والدقيق وامزجيهم جيدا.
احضري قالب الكيك المدهون بالزبدة والدقيق، وصبي فيه خليط الكيك.
تخبز علي درجة حرارة 190 لمدة 50 دقيقة.
بعد خروجها من الفرن تترك حتى تبرد ثم تقطع.

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