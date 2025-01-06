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رياضة

دياز وجولر يقودان هجوم ريال مدريد أمام ديبورتيفا مينيرا بكأس ملك إسبانيا

ريال مدريد الاسباني،
ريال مدريد الاسباني، فيتو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني تشكيل فريقه الذي يبدأ به مواجهة منافسه ديبورتيفا مينيرا مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وشهد تشكيل الميرينجي البدء بخليط من العناصر الاحتياطية والشابة، في ظل إراحة اللاعبين الأساسيين استعدادا لكأس السوبر الإسباني.

 

تشكيل ريال مدريد أمام ديبورتيفا مينيرا في كأس ملك إسبانيا

ويبدأ ريال مدريد مباراته أمام ديبورتيفا مينيرا بتشكيل يضم كلا من: 

حراسة المرمى: لونين

الدفاع: لورينزو - أسينسيو - أجوادو - جارسيا

الوسط: كامافينجا - مودريتش - فالفيردي

الهجوم: دياز - إندريك - جولر

 

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا

 تنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا في كأس إسبانيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا

تذاع مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، عبر قناة SSC Extra HD1.

ويخوض ريال مدريد المباراة بعد فوز أمام فالنسيا بهدفين لهدف، في منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

 

ويلعب ديبورتيفا مينيرا في الدوري الإسباني الدرجة الرابعة، وسيخوض المباراة بعد الهزيمة أمام جوفينتود توريمولينوس في آخر مواجهاته.

 

غيابات ريال مدريد أمام ديبورتيفا ميتيرا

وأعلن ريال مدريد قائمة الفريق للمواجهة، وشهدت غياب تيبو كورتوا وأنطونيو روديجير، بهدف إراحتهما.

وشهدت قائمة ريال مدريد المستدعاة لتلك المباراة تواجد النجم فينيسيوس جونيور، رغم طرده في مباراة الجمعة الماضي أمام فالنسيا في الدوري الإسباني.

وتقدم ريال مدريد باستئناف ضد طرد فينيسيوس جونيور، ويأمل الحصول على نتيجة إيجابية ومن ثم مشاركته بشكل طبيعي أمام مينيرا.

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