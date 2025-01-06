الإثنين 06 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد ينافس مانشستر سيتي على ضم مدافع من أوزبكستان

عبد القادر خوسانوف،
عبد القادر خوسانوف، فيتو

دخل نادي ريال مدريد الإسباني، في منافسة مع مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه بيب جوارديولا، على صفقة آسيوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وفقا لتقرير صحفي فرنسي.

 

مدافع منتخب أوزبكستان مرشح للانتقال إلى ريال مدريد او مانشستر سيتي 

وذكرت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن النادي المدريدي أبدى اهتماما شديدا بضم عبد القادر خوسانوف مدافع فريق لانس الفرنسي، ومنتخب أوزبكستان.

وأضافت أن النادي المدريدي بدأ التواصل بالفعل مع لانس للاستفسار عن إمكانية ضم المدافع الأوزبكي الدولي الشاب البالغ من العمر 20 عاما.

ولفتت الشبكة الفرنسية إلى أن خوسانوف يحظى باهتمام 15 ناديا في أوروبا أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي ومنافسه المحلي نيوكاسل يونايتد إضافة إلى نابولي ويوفنتوس الإيطاليين، وباير ليفركوزن الألماني.

 

لانس يحدد سعر عبد القادر خوسانوف

وكشفت أن نادي لانس يستهدف الحصول على 40 مليون يورو مقابل الاستغناء عن عبد القادر خوسانوف.

وكان بيير ديريوسي رئيس نادي لانس أكد مؤخرا عبر قناة DAZN أن خوسانوف قد يرحل عن صفوف الفريق خلال شهر يناير الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد مانشستر سيتي عبد القادر خوسانوف لانس جوارديولا

مواد متعلقة

تقارير: الأهلي يدخل سباق التعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ديبورتيفا مينيرا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

مانشستر سيتي يعود لتوهجه في الدوري الإنجليزي ويضرب وست هام برباعية (صور)
ads

الأكثر قراءة

سقطت على اثنتين من زميلاتها، طالبة بأزهر الزقازيق تلقي بنفسها من الطابق الرابع (فيديو وصور)

أضرار انهيار سد النهضة على مصر، باحث بحوض النيل يكشف الحل في سيناريو "السبلوقة"

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم على الطريق السياحي بالفيوم

فيتو تكشف في عددها الجديد عن مافيا التحاليل الطبية

تشييع جنازة والدة تريزيجيه بكفر الشيخ في غياب نجوم الكرة

ركود في سوق الهواتف المستوردة بعد أيام من تطبيق الرسوم الجمركية

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

منوعات

المزيد

العاصفة الثلجية تشل حركة الطيران في الولايات المتحدة لليوم الثاني على التوالي

سيدة إيرانية تثير الجدل، انتزعت عمامة رجل دين عنوة ووضعتها على رأسها (فيديو)

كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها بهذه الطريقة بعد تعافيها من السرطان

فيل يقتل سائحة إسبانية في تايلاند

المزيد

خدمات

المزيد

ما هو سعر كيلو النحاس اليوم الإثنين في سوق المعادن؟

أحدث أسعار القصدير في السوق اليوم الإثنين 6-1-2025

استقرار أسعار الأرز اليوم الإثنين بالسوق المحلية

تعرف على أسعار السكر اليوم الإثنين 6-1-2025

المزيد

انفوجراف

الأعمال الأكثر فوزا في حفل الجولدن جلوب 82 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القهوة في المنام وعلاقته بتحقيق أمنيات طال انتظارها

ما حكم الشرع في كسب المال من مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيقات الإلكترونية؟

ماذا حدث مع الرسول في ليلة الإسراء والمعراج ؟ وكيف نرد على من أنكرها؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية