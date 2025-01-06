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رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا في كأس ملك إسبانيا والقناة الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد

 يلتقي ريال مدريد منافسه ديبورتيفا مينيرا مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات دور الـ32 لبطولة كأس ملك إسبانيا.
 

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا

 تنطلق مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا في كأس إسبانيا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وديبوريتفا مينيرا

تذاع مباراة ريال مدريد وديبورتيفا مينيرا عبر شبكة قنوات SSC السعودية، عبر قناة SSC Extra HD1.

ويخوض ريال مدريد المباراة بعد فوز أمام فالنسيا بهدفين لهدف، في منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

 

ويلعب ديبورتيفا مينيرا في الدوري الإسباني الدرجة الرابعة، وسيخوض المباراة بعد الهزيمة أمام جوفينتود توريمولينوس في آخر مواجهاته.

وأعلن ريال مدريد قائمة الفريق للمواجهة، وشهدت غياب تيبو كورتوا وأنطونيو روديجير، بهدف إراحتهما.

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