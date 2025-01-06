الثلاثاء 07 يناير 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تنفذ 1330 حكما قضائيا وتضبط 8 تجار مخدرات

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (14 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين- كمية من مخدر البانجو والشابو ) بحوزة 8 متهمين من بينهم 3 مسجلين خطر.

 

كما ضبط قطعتى سلاح ناري "غير مرخص" (2 فرد محلى – عدد من الطلقات)، وتنفيذ1330حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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