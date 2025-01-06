الإثنين 06 يناير 2025
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محافظات

عودة الكهرباء إلى قرى النهضة بالفرافرة عقب سقوط برجين و3 أعمدة إنارة

فرافرة الوادي الجديد،
فرافرة الوادي الجديد، ڤيتو

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عودة واستقرار التيار الكهربائي بقرى النهضة بمركز الفرافرة، عقب انقطاع التيار عن بعض المناطق إثر سقوط برجين كهرباء جهد متوسط و3 أعمدة إنارة بالأمس بسبب سوء الأحوال الجوية.

حيثُ أوضح محافظ الوادى الجديد، أن الجهود مستمرة منذ الأمس لإصلاح الأعطال وعودة الخدمة، حيثُ تم توصيل محطة المياه على مولدات ديزل لإمداد القرى بالمياه وضمان عدم انقطاع الخدمة عن الأهالي، وتم توصيل التيار بشكل جزئي لعدد من القرى منذ مساء الأمس، مؤكدًا عودة التيار واستقراره حاليًا بكافة القرى.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بكافة المراكز، مهيبًا بالمواطنين البعد عن مصادر الكهرباء والأشجار، وتخفيف الحركة المرورية وتوخي الحذر على الطرق السريعة، بالتزامن مع عدم استقرار الأحوال الجوية.

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