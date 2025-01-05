الأحد 05 يناير 2025
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محافظات

تبدأ السبت، تعليم الوادي الجديد تستعد لامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، كافة الإستعدادات، لإنطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2024 / 2025، والتي ستنطلق خلال الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

وشكلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، غرفة عمليات مركزية بالمديرية بالإضافة إلى غرف عمليات بالإدارات التعليمية الخمس، ولجانًا لمتابعة امتحانات نصف العام 2025 أولًا بأول سواء في امتحانات صفوف النقل الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوي العام، أو الدبلومات الفنية، وذلك لرصد أيّة مخالفات والتدخل الفوري لحلها.

 

خطة عمل هادفة لتأمين إجراءات امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ومنع التسريب
وعقد المهندس سيد عبد العزيز  وكيل التعليم بالوادى الجديد، في وقت سابق، اجتماع ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية بالمحافظة وإدارات (شئون الطلبة -  التعليم الثانوى _  التعليم الإعدادى -مركز التطوير _ الأمن _ المكتب الفنى _الإحصاء - العلاقات العامة ) 
وخلال اللقاء أكد وكيل التعليم بالمحافظة، على ضرورة الاستعداد التام للامتحانات والتي تنطلق السبت 11 يناير المقبل لجميع صفوف النقل من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، مشددًا على جميع المعنيين حال وجود أو رصد أي معوقات قد تعرقل انتظام العمل يجرى تذليلها بشكل فورى.

وفى سياق متصل أوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، خطة العمل الهادفة لتأمين وسلامة إجراءات امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية حيث كان لتعليم المحافظة تجربة رائدة وغير مسبوقة فى تأمين الامتحانات، مشيرا إلى تجهيز خطة عمل هادفة لتأمين إجراءات امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية ومنع التسريب.

وشدد وكيل التعليم، على إلتزام جميع المعنيين  بكافة المسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل لمرور أعمال الامتحانات بكل انضباط ودقة دون أي  مشكلات، موجهًا الشكر والتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمي للجهد المبذول والتعاون الملموس من أجل النهوض بالعمل والارتقاء به.


 

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