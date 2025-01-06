الأهلي ينعي والدة محمود حسن تريزيجيه

نعى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء محلس إدارة القلعة الحمراء، والدة محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري ومنتخب الفراعنة، التي توفيت اليوم الإثنين.

وفاة والدة تريزيجيه

وكتب تريزيجيه عبر صفحته الشخصية فيس بوك: “أمي في ذمة الله.. الله يرحمك يا أمي”.

وكان محمود تريزيجيه، طلب عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، منذ أيام من الجميع الدعاء لوالدته بالشفاء، إذ شارك صورة لها برفقته، ويبدو أنها ترتدي ملابس العمليات، ما يشير إلى أنها تمر بوعكة صحية.

وكتب محمود تريزيجيه: «يا رب أنت الشافي نسألكم الدعاء لأمي»، ليتفاعل عدد كبير من الجمهور معه.

يذكر أن محمود تريزيجيه انتقل إلى الريان القطري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة قادما من طرابزون سبور التركي، وكان نجم الفراعنة لعب لأندية الأهلي وأندرلخت ورويال إكسل موسكرون في بلجيكا، وأستون فيلا الإنجليزي وقاسم باشا وإسطنبول بشاك شهر.

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