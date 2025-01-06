محافظ الأقصر يوجه بنقل محول كهرباء يعيق حركة الطريق بالقباحي الغربي (صور)

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة في قرية القباحي الغربي بمدينة الأقصر سيرًا على الأقدام، في أعقاب اجتماعه مع وفد من أهالي قرية القباحي الغربي الأسبوع الماضي، وحرصه على معاينة مطالبهم على أرض الواقع.

بدأت جولة محافظ الأقصر بتفقد مدخل القرية من منطقة شرق السكة الحديد، حيث وجه المحافظ بتطوير مدخل القرية وإنشاء ميدان في بدايتها وتزيينه بشكل جمالي.

وخلال الجولة كلف المحافظ، رئيس مدينة الأقصر بعمل دراسة لبحث إمكانية نقل ورش السيارات من مدخل القرية الي أماكن مخصصة مع حصر عدد الورش علي الطريق الرئيسي للقرية.



«عمارة» يوجه رئيس مدينة الأقصر بتطوير مدخل القرية ودراسة نقل ورش السيارات وإقامة ملعب

واستجابة لمطالب الأهالي بتوفير ملعب لشباب القرية وجه المحافظ بإنشاء ملعب في حالة توفير قطعة أرض مناسبة كما وجه المحافظ بنقل محول كهرباء تم وضعه في مدخل القرية ويعيق حركة الطريق، بما يسهم في توسعة الشارع وحماية الأهالي من أضراره.

رافق المحافظ في جولته، نائب المحافظ الدكتور هشام ابو زيد، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير ادارة التخطيط بالمحافظة والمهندس ماجد نصري مدير الإدارة الهندسية بالأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.