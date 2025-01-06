قرار من محافظ الأقصر بشأن تبعية إدارة الحدائق والبساتين

قرر محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عماره، نقل تبعية إدارة الحدائق والبساتين إلى مجلس مدينة الأقصر في إطار تنظيم سير العمل.

رئيس مدينة الأقصر يتفقد مشتل الزناقطة ويتابع حالة النظافة بالمدينة



ومن جانبه قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتفقد مقر مشتل الزناقطة التابع للإدارة العامة للحدائق والبساتين، حيث تم مراجعة سجلات الحضور والإنصراف بالمشتل، لمتابعة سير العمل بالوحدات الإدارية وتقديم الخدمات للجمهور، كما تفقد الصوبات الخاصة بتجهيز النباتات، والأحواض الجاهزة للزراعات.



في سياق آخر وفى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة والاهتمام برفع كفاءة مستوى النظافة خاصة خلال فترة الأعياد.



تفقد رئيس مدينة الأقصر، حالة النظافة بشارع سيالة بدران بمنطقة حي شرق وشوارع المسار السياحي ومنطقة المطار ومعبد الكرنك وكورنيش النيل وميدان الإبروتيل وخالد بن الوليد وميدان الشيراتون والعوامية والجولي فيل، حيث أكد رئيس المدينة على مواصلة أعمال النظافة، وإزالة القمامة والتراكمات أولًا بأول، فضلًا عن أعمال صيانة الأشجار والمتضمنة قص وتهذيب ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالشوارع والميادين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.