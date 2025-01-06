ضخ كميات كبيرة من الأسماك داخل المجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 40%

قال عادل رشدي رئيس شركة اللحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنه سيتم ضح كميات كبيرة من الأسماك داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن نظيرتها بالأسواق بنحو 40%.

أسعار الأسماك داخل المجمعات الإستهلاكية

وأضاف أنه بصدد ضخ الأسماك بفروع المجمعات الإستهلاكية في عرابي، والسيدة زينب، ودير الملاك، كما تم الاتفاق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين ، بضخ السمك بأنواعه في 9 فروع تابعة للشركة.

وقال عادل رشدي لـ “ فيتو ”، إن الأسماك التي يتم طرحها في المجمعات الإستهلاكية تتميز بأنها طازجة يوميا، مشيرًا إلى أن الأسعار التي يقدمونها تعد أقل بكثير مقارنة بأسعار السوق.

وأضاف أن سعر البلطي داخل المجمعات الإستهلاكية يصل إلى 95 جنيهًا، بينما يتراوح سعره في الأسواق الأخرى بين 130 و140 جنيهًا، كما أن سعر البوري يصل إلى 175 جنيها بتخفيض نحو 40 % عن نظيره بالأسواق الأخرى.

أسعار اللحوم داخل المجمعات الإستهلاكية

أما بالنسبة للحوم، أكد عادل رشدي أن اللحوم بنوعيها السودانيّة والجيبوتية متوفرة بأسعار مناسبة، حيث يبلغ سعر الكيلو 285 جنيهًا.

أما بالنسبة للدواجن، فقد أشار إلى أن سعر كيلو الدواجن بالمجمعات الاستهلاكية يبلغ 135 جنيهًا.

زيادة الإقبال على اللحوم والدواجن بأسواق اليوم الواحد

وأكد " رشدي " أن هناك إقبالًا ملحوظا على المواطنين على اللحوم والدواجن في أسواق اليوم الواحد،، في مناطق إمبابة، المرج، الجمالية، الشيخ زايد، العمرانية، مدينة نصر، وحلوان، حيث يفتح العمل داخل أسواق اليوم الواحد في أيام الجمعة والسبت والأحد والإثنين والخميس، كما شهدت المبيعات زيادة ملحوظة خاصة مع تزايد الطلب على الفراخ واللحوم.

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