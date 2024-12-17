الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير التموين يعين عادل رشدي رئيسا لشركة اللحوم والدواجن

عادل رشدي
عادل رشدي
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 أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين  والتجارة الداخلية قرارا بتعيين عادل رشدي، رئيس شركة النيل للمجمعات السابق، لرئاسة شركة اللحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، خلفًا للعميد محمود السعدني.

يأتي التغيير ضمن خطة إعادة هيكلة قيادات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية،  بهدف تعزيز الأداء وزيادة كفاءة العمل في قطاع اللحوم والدواجن، الذي يمثل ركيزة أساسية في دعم منظومة الأمن الغذائي المصري.

 

ويتمتع عادل رشدي  بخبرة طويلة في الإدارة الاقتصادية وتطوير الشركات، وخبرة في مجال المبيعات وإدارة شركات المواد الغذائية لمدة 30  عاما بالمملكة العربية السعودية. 

 

وشغل عادل رشدي  منصب رئيس مجلس إدارة شركة النيل والتي حققت في عهده نجاحات كبيرة وأرباحا مرتفعة، ساهمت في تأمين وتوفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة. 

 

ويأتي هذا القرار في توقيت هام يتماشى مع توجهات وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو دعم الاستقرار في أسعار اللحوم والدواجن وتوفيرها في الأسواق بأسعار تنافسية.

 

 ومن المتوقع أن يشهد القطاع تطورات إيجابية تحت قيادة رشدي، خاصةً في إطار استراتيجية الشركة القابضة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي من اللحوم الطازجة والمجمدة.

 

من ناحية أخرى، شهد  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية  اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول تعاون جديد بين مع وزارة الأوقاف بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف. 

 

وقع البروتوكول الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ واللواء عمرو شكري، الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف.

 

يأتي هذا البروتوكول امتدادًا للتعاون المثمر بين وزارة التموين ووزارة الأوقاف في مجال توفير السلع الأساسية للمواطنين، إذ يتضمن توريد نحو 1000 طن من السلع الأساسية، تشمل: السكر، والأرز، والمكرونة، وغيرها من السلع التي تسهم في تلبية احتياجات الفئات المستحقة.

 

وأكد الوزيران خلال مراسم التوقيع أهمية الشراكة بين مؤسسات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وأشارا إلى أن البروتوكول يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

 

وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستتولى توفير الكميات المطلوبة لوزارة الأوقاف، وذلك لضمان وصول السلع إلى المستفيدين بأفضل جودة.

 

وأشاد الدكتور أسامة الأزهري بدور وزارة التموين في دعم برامج التكافل المجتمعي، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون في مشروعات تخدم المواطن وتحقق مصلحة الوطن.

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