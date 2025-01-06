«غزال»: المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج يعزز تنافسيته في الأسواق الخارجية

أكد المهندس محمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع القومي للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إلى جانب افتتاح أكبر تجمع تجاري لوجيستي عالمي لتجارة الملابس الجاهزة والمنسوجات بمدينة العبور، يمثلان خطوات محورية لتعزيز الإنتاجية وخفض تكاليف التصنيع.

فتح أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا والدول العربية

وأكد غزال أن هذه المشروعات تدعم قدرة القطاع على فتح أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا والدول العربية مثل ليبيا والعراق والأردن وتونس والسعودية والمغرب، مما يساهم في زيادة الصادرات بنسبة لا تقل عن 20% خلال العام الجاري.

دعم صناعة الغزل والنسيج وتعزيز قدرة مصر التصديرية

وأشاد غزال بالدور الكبير الذي يلعبه التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم صناعة الغزل والنسيج وتعزيز قدرة مصر التصديرية، مؤكدًا أهمية استمرار الجهود المشتركة لفتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية بما يحقق التنمية المستدامة ويرسخ ريادة مصر في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى استراتيجية الدولة دعم قطاع الغزل والنسيج وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

ويتم المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج على 3 مراحل، حيث تشمل المرحلة الاولي والتى انتهت بالفعل وبدأت عمليات التشغيل: مصنع غزل 4، ومصنع غزل1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء.

وتشمل المرحلة الثانية والتى تتضمن عددا من المصانع بالمحلة الكبري وعددا آخر بالمدن الأخري: كفر الدوار، ودمياط، والمنصورة، والمنيا، وحلوان، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول منتصف عام 2025، متطلعًا إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام2026 على الأكثر.

وطبقا لتصريحات د مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أشار إلى أن التكلفة الاجمالية لتنفيذ مراحل التطوير الثلاث تتعدي الـ 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، هذا بالإضافة إلى 640 مليون يورو هى تكلفة الماكينات والمعدات.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على إحياء أصولها الكبيرة، والتي ترى أن هناك جدوى حقيقية من إعادة إحيائها وتطويرها، قائلا:" لم تدخر الدولة المصرية جهدا أو مالا في توفير كل الإمكانيات للنهوض بتلك الصناعة مرة أخرى وبقوة".

وأشار رئيس الوزراء إلى الحلقات المهمة لصناعة الغزل والنسيج، بداية من حلج القطن المصري في المحالج التى شهدت أعمال تطوير، ثم تحويل ذلك القطن الخام لغزل بعد حلجه، وتحويل الغزل لنسيج أو قماش خام، ثم تحويل ذلك القماش الخام لقماش نهائي من خلال الصباغة وأعمال التطوير، ثم تحويله إلى مُنتج نهائي سواء ملابس أو منسوجات أو غير ذلك.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن حجم الأنشطة أو الأعمال في المرحلة الأولى الكبيرة الخاصة بالحلج والغزل والنسيج، ومع تواجُد القطاع الخاص، لا يكفي لتلبية احتياجات الدولة المصرية بصورة كبيرة.

وقال ان تلك القلعة شهدَت تدهورا، ظهرت مشكلة كبيرة في تلك الصناعة، فبعدما كانت تمثل 40% من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، وصلت تلك النسبة -قبل البدء في عملية التطوير- إلى ما بين 2.5 و3%. وحاليا نحن نعمل من أجل نهوض تلك الصناعة مرة أخرى لتصبح أفضل مما كانت عليه.

دفع عجلة صناعة الغزل والنسيج

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة بكل مؤسساتها تستهدف اليوم دفع هذه الصناعة العملاقة للعودة مرة أخرى للاستفادة من القطن المصري العظيم، مضيفا: تدخلنا كدولة لندعم الفلاح في تحديد سعر ضمان للقطن لتشجيع الفلاح على زراعته.

وقال رئيس الوزراء: هناك أمر مهم جدا، وهو أنه مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام القادم، فسوف نحتاج كل ما يتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع. أي أن كل القطن المصري المزروع سيكون هناك احتياج لاستخدامه في الصناعة وليس تصديره خاما.

وأضاف: لا أعني أننا سوف نتوقف عن تصدير الخام، ولكن أقول ذلك حتى ندرك حجم الأرقام، وحتى يكون الفلاح مطمئنا أثناء زراعة القطن لحجم احتياج الدولة لهذا المنتج المهم جدا الذي يمثل علامة مميزة لمصر على مدار الأعوام القادمة.

المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج

ولفت رئيس الوزراء إلى حجم العمل والجهد المنفذ فى إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث تم البدء بمجموعة من المصانع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها في البداية، وهي مصانع كانت قديمة ولكن تم رفع كفاءة الماكينات فيها، وتم تنفيذ عمرات كبيرة جدًا لتعود للعمل، كما قمنا بجلب مجموعة من الماكينات من مصانع في كفر الدوار ومناطق أخري ليتم تجميعها كلها في هذا المكان بهدف أن تخرج الطاقة الإنتاجية القصوى من هذا المكان.

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