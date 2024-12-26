الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء

رئيس الوزراء يتابع
رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ قانون التصالح

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي تحديات تواجه عملية تطبيق القانون؛ وذلك من أجل تيسير الإجراءات على المواطنين في هذا الملف، بما يسهم في غلق هذا الملف بصورة نهائية.
       

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الجهود التي تبذلها الوزارات المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في سبيل متابعة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق المستمر مع المحافظات، لمتابعة تنفيذ القانون على مخالفات البناء التي تندرج تحت هذا القانون. 

وأوضح المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد التأكيد على مواصلة اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتيسير على المواطنين لدعم وتشجيع تقنين الوضع بالنسبة للحالات التي ينص عليها قانون التصالح الجديد، وسرعة البت في الطلبات وتفادي أي عقبات في خطوات التصالح، والإشارة كذلك إلى أنه يتم استخدام وسائل التواصل المختلفة والإعلام لحث المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح؛ للاستفادة من المزايا التي يوفرها القانون في هذا الشأن، وتم إطلاق حملة توعية بهذا الشأن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصالح فى مخالفات البناء الدكتور مصطفى مدبولي المستشار محمد الحمصاني تصالح في مخالفات البناء تطبيق قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء ملفات التصالح

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يستعرض الفرص السياحية بالمنطقة المحيطة بهضبة الأهرام

معلومات الوزراء: مصر بالمرتبة 23 بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية في 2024

الحكومة توافق على طرح المطارات للإدارة بالشراكة مع القطاع الخاص

ياسين منصور يطرح رؤيته لزيادة الحصيلة الدولارية ويكشف موقفه من شراء الأجانب للعقارات

مدبولي لرجال الأعمال: من مصلحتكم ومصلحة أولادكم البلد تبقى مستقرة ومن واجبكم تساعدونا

هشام طلعت مصطفى يكشف عن أكبر أزمة تواجه مصر ويطالب بإجراء تغيير حكومي

أحمد عز: ما ينفعش 70% من سكان مصر ممنوعين من البناء والطريقة اللي ماشيين بيها بتأخرنا

مدبولي: لا أستطيع خفض سعر الفائدة ومحافظ البنك المركزي أخبرني بمشكلة خاصة بالسياحة
ads

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر إعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025

مساعد وزير الداخلية يكشف معايير وضوابط اختيار المقبولين في كلية الشرطة 2025

عطل يضرب خدمات إنستا باي

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

هاتف شيخ الأزهر يثير ضجة بين المصريين، والنشطاء يكشفون سر محمول الإمام الطيب (فيديو)

الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

أول رد فعل من حمو بيكا بعد القبض عليه لحيازته سلاح أبيض

منوعات

المزيد

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 26-12-2024

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح أمام ثعالب ليستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

جامعة الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة الـ 52 لكلية طب البنات (صور)

«أفمن يخلق كمن لا يخلق»، محمد سيد طنطاوي يتناول توبيخ الله للكافرين

فوز "الأزهر" بلقب أفضل جامعة حكومية مصرية في دعم الابتكار وريادة الأعمال

المزيد
الجريدة الرسمية