أوقات الفتنة والنوايا الشيطانية

ربما يأتي اليوم الذي نشعر سويا أن هناك فكرا جديدا يتماشى مع الواقع الذي فرض نفسه على الساحة العالمية.. وربما يشعر كل مصري حريص على وطنه أن اليوم يختلف عن الأمس ويجب المضي قدما نحو التطوير والتحديث سواء في الفكر أو العمل وممارسة التغيير الذي يتماشى مع الفكر العالمي.

منذ أن اتخذت الحكومة قرارها بطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية أمام القطاع الخاص بدأ الصراخ والعويل مصحوبا بالشائعات المغرضة التي تصب في قالب البيع وهي لا تخرج عن أكاذيب يرددها إما جاهل أو حاقد أو خائن من أجل تشويه الحقائق وبث السموم وإثارة الفتنة بين جموع المصريين.

قرار الطرح لم يكن فريدا من نوعه ولا يرتبط بالحصول على حفنة جنيهات فهناك دول عديدة غنية تطبق هذا المنهج في مطاراتها، وحققت نجاحات، فمن يدعي أن مصر تبيع مطاراتها للقطاع الخاص كاذب ويحمل نوايا شيطانية وخبيثة.

مصر لها تجربة سابقة للقطاع الخاص في مطار مرسى علم وهي تجربة ناجحة دون معارضة أو نقد.. نحن نعيش حاليا زمن الفتنة والضلالة من قبل أعداء الوطن سواء في الداخل أو الخارج، وهناك منصات إعلامية مشبوهة هدفها التشويه والتضليل سواء بالأكاذيب أو الشائعات المغرضة.

طرح الإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص يشمل المشروعات الاستثمارية والخدمية لتحسين الصورة الجمالية للمطارات المصرية وهذا لم يكن تقليلا من جهد المسئولين بالمطارات..

على العموم نحن نترقب ما تسفر عنه أعمال الطرح والإعلان عن الشركة الفائزة ومن بعدها هل نرى بداية حقيقية للانطلاق نحو الأفضل بفكر وأسلوب جديد، يضاف إلى ما يتم حاليا من تطوير وتحديث بالمطارات المصرية.. ويبقى السؤال مطروحا: هل تنجح الإدارة الجديدة في عملها؟ وماذا لو لم يشعر الأغلبية بالتغيير؟ دعونا ننتظر ونترقب.

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