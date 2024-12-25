الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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العصفور الشارد!

الأزمات أحيانا نصنعها بأيدينا دون أن ندرك عواقبها إما عن تعمد أو جهل. الأزمات واردة ولها أسباب متعددة، ولكن التعامل معها يجب أن يكون بحرفية حتى لا تتفاقم وتكون عائقا للتطور والنمو والازدهار في أي قطاع، وخاصة القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بالأزمات سواء كانت محلية أو إقليمية أو عالمية.


المطارات من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمات وهذا شيء طبيعي، ولكن المسئولون عليهم دور حيوي في تجنب الأزمات، التي قد تصنع بأيدي أفراد يفتقدون الخبرة والعلم وآداب التعامل مع العاملين، وينصبون أنفسهم فوق الجميع رغم حداثة عملهم في هذا المرفق الحيوي الذي يعد أحد دعائم وركائز الدخل القومي. 


مثل هؤلاء لا يدركون خطورة أفعالهم التي قد تتسبب في أزمات متلاحقة في الوقت الذي يقتضي التماسك والتضامن وبذل الجهود للوصول بالمطارات المصرية إلى العالمية من حيث التحديث والتطوير والخدمات. 


الدكتور الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني منذ أن تولى المسئولية وهو لا يدخر جهدا من أجل النهوض بكافة أنشطة الطيران، سواء مطارات أو نقل جوي أو ملاحة جوية ويضع نصب عينيه التطوير والتحديث وخدمات الركاب على قائمة الأولويات.. 

 

وكان ينبغي على كل مسئول أن يتخذ من فكر الوزير قدوة ومثالا يحتذى به وخاصة في تعامله مع الآخرين، سواء مع المسئولين أو العاملين، لكن البعض يفتقد هذه الخاصية الحميمة لأن المنصب الذي يتبوأه يغريه بأنه فوق الجميع، وهذه هي الطامة الكبرى التي تحطم كل معايير العمل المعمول بها في كل مرافق الدولة المصرية. 

 

أوقات الفتنة والنوايا الشيطانية

المصريون وعبور الأزمات


ومن هذا المنطلق ينبغي على كل مسئول في هذا القطاع أن لا يسمح لأي فرد أن يتحدث باسمه، أو يتخذه عصفورا يحلق في سماء المطارات والعودة حاملا أخبارا ومعلومات مشبوهة ومشوهة للتضليل وإحداث أزمات.. أزعم أنني أعرف الكثير والكثير عن العصفور الشارد، ولكن أتمنى من المسئول الذي يطلق عصفوره كبح جماحه تجنبا للأزمات.

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